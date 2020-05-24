بين الالتزام بالحظر وأداء الصلاة وتبادل التهاني.. هكذا احتفل الليبيون بعيد الفطر

في حين ساد الهدوء والالتزام بحظر التجول العاصمة طرابلس في أول أيام عيد الفطر المبارك، اليوم الأحد، احتفلت مدن أخرى بالعيد وأدى المواطنون فيها صلاة العيد في المساجد والشوارع.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فرض حظر كلي خلال ايام عيد الفطر، فيما أعلنت الحكومة الموقتة من جهتها عن فرض حظر من الساعة السابعة مساء إلى السابعة من صباح اليوم التالي.

في قلب العاصمة طرابلس، بدت الشوارع خالية من المارة والمظاهر الاحتفالية؛ بينما انتشرت دوريات للأجهزة الشرطية التابعة لمديرية أمن طرابلس التي أكدت منع الحركة المرورية باستثناء، ما يخص: وزارتا الدفاع والداخلية، والأجهزة الأمنية والحرس البلدي والفرق الطبية وفرق الكهرباء والاتصالات وخدمات النظافة العامة.

وفي ترهونة، أدى جموع من أهالي المدينة ترهونة صلاة العيد بالمسجد العتيق في المدينة، وكذلك في تاجوراء شرقي طرابلس، حيث أدى مواطنون الصلاة في في مسجد الماشين بالمنطقة بعد تطبيق إجراءات احترازية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستخدام مواد تعقيم للحد من انتشار فيروس «كورونا».

أما في الجنوب، فقد اختفت مظاهر الاحتفال بمدينة سبها وأغلب المناطق، واقتصرت على الشعائر والتكبير في المساجد بعد صلاة الفجر. ورغم ذلك تبادل المواطنون التهاني بين بعضهم البعض، وفتح بعض المواطنين أبواب بيوتهم وقدموا الحلويات والعصائر للمعيِّدين؛ بينما أدى أهالي بلدة تمنهنت (30 كلم شمال سبها)، ، صلاة العيد.

وخرج سكان البلدة مبكرًا إلى الشارع الرئيسي وافترشوا الأرض، يتقدمهم كبار السن والوجهاء إلى جانب الأطفال بالملابس الجديدة (الزي الشعبي) لأداء صلاة العيد وتلقي التهاني وتناول الأطعمة والحلويات والعصائر بالمناسبة.

كما أدى بعض المواطنين في المنطقة الشرقية صلاىة العيد في ساحات كرة القدم، ففي منطقتي الزيتون وبوجرار ببنغازي تجمع عشرات الشباب والأطفال والكبار وأدوا الصلاة، وحرصوا على التقاط صور تذكارية للمناسبة.

وفي مواقع العمل، مثل مجمع مليتة الصناعي التابع لشركة مليتة للنفط والغاز، تجمع الموظفون والعمال الذي يؤدون مهامهم في أول أيام عيد الفطر لتناول الإفطار معا، وتبادل التهاني؛ بينما التزم رجال الأمن بواجباتهم في مراقبة الشوارع في مختلف المدن.

من جانبها، حرصت هيئات ومؤسسات دولية ودبلوماسية على تهنئة الليبيين بالعيد، مثل السفارة الهولندية لدى ليبيا التي قالت إن «معظم الليبيين يومهم مع الفطيرة بالعسل على الإفطار»، وكذلك فعل مكتب منظمة «يونيسف»، ومكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذي تمنى السلام لجميع الليبين.

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