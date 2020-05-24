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أبو الغيط يدعو طرفي القتال في ليبيا لحوار سياسي شامل

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان الجامعة اليوم الأحد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك إلى إيقاف العمليات القتالية في ليبيا وحقن الدماء مطالبا جميع الأطراف بالتخلي عن الخيار العسكري والالتزام بوقف إطلاق النار في عموم البلاد.

وأ شار إلى ضرورة الانخراط في حوار سياسي برعاية الأمم المتحدة باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الوضع الراهن والتوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للصراع القائم.

كما أبدى أبو الغيظ انزعاجه من التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي والتي تعتبر مدانة وفقا للقرارات المتعددة التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية سابقا في عدةش جلسات.

وأضاف أبو الغيط أن لا حل عسكريا للأزمة القائمة بعد أن أثبتت التطورات عدم قدرة أي طرف على فرض حلول قسرية وتحقيق الاستقرار على كامل الأراضي الليبية مناشدا القيادات الليبية الاستجابة للنداءات الدولية وجهود البعثة في استئناف التفاوض بين حكومة الوفاق والجيش الوطني في إطار اللجنة العسكرية 5+5 للتوصل إلى اتفاق رسمي لوقف النار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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