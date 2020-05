أعلن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر، القبض على ثلاثة من مروجي المخدرات في منطقة أبو هديمة.

وأوضحت المديرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن أحد الذين تم القبض عليهم ينتمي إلى تشيكل عصابي يمتهن السلب والسطو المسلح والسرقة.

The post في أول أيام العيد..”أمن بنغازي” يضبط 3 من مروجي المخدرات في منطقة أبو هديمة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24