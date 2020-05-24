المشري في تهنئة عيد الفطر: نتمنى إنهاء أسباب النزاع ورؤية ليبيا تحت حكومة موحدة

وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري التهنئة إلى الليبيين بعيد الفطر المبارك، اليوم الأحد، متمنيا توحيد ليبيا تحت حكومة موحدة، وإنهاء أسباب النزاع ورأب الصدع، وترك الخلافات جانبا، معربا عن أمله في وجود «وقفات لإعادة تقييم الأوضاع الاجتماعية واللحمة الوطنية وعودة جميع الليبين إلى حضن الوطن».

وقال المشري في كلمة لمناسبة عيد الفطر: « نتمنى انتهاء الحرب التي فرضت علينا بأسرع الأوقات لكن لا يمكن لن أن نرضى بالظلم والعودة للوراء… ونسأل الله أن يعيد على بلدنا هذه المناسبة وقد توحدت ليبيا كاملة، فهذه مناسبة لعودتنا بعضنا إلى بعض»، مشيرا إلى ضرورة تذكر آلام المهاجرين والنازحين، حسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على صفحته بموقع «فيسبوك».

وتابع: «نأسف لوصول الوطن إلى هذه المرحلة، ونأمل رأب الصدع وتوحيد ليبيا تحت حكومة موحدة»، لافتا إلى الاشتباكات المسلحة التي تدور حاليا، مضيفا: «نتمنى أن تتم عودة مدينة ترهونة إلى حضن الشرعية بدون أي دماء أو قتلى وأن يكون ذلك بوابة لعودة ليبيا واحدة موحدة حتى إقامة دولة العدل والحق والقانون».

كما أشار إلى مواجهة البلاد فيروس كورونا المستجد، قائلا: «نتمنى أن نحمي بلادنا من فيروس كورونا وأن تحقق النجاة للشعب الليبي من هذا المرض، وأن تكون ليبيا خالية من الأوبئة والحروب ».

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