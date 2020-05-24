ديوان النواب يُهنئ الشعب الليبي بحلول عيد الفطر المبارك

تقدم ديوان مجلس النواب، اليوم الأحد، بالتهنئة وأطيب التبريكات للشعب الليبي وكافة الشعوب الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المُبارك.

ودعا الديوان، في برقية تهنئة، المولى عز وجل في هذه المناسبة أن يحفظ ليبيا وشعبها.