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ديوان النواب يُهنئ الشعب الليبي بحلول عيد الفطر المبارك

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تقدم ديوان مجلس النواب، اليوم الأحد، بالتهنئة وأطيب التبريكات للشعب الليبي وكافة الشعوب الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المُبارك.

ودعا الديوان، في برقية تهنئة، المولى عز وجل في هذه المناسبة أن يحفظ ليبيا وشعبها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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