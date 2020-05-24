أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، باستمرار القصف الجوي على مدينة غريان.
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أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، باستمرار القصف الجوي على مدينة غريان.
The post استمرار القصف الجوي على مدينة غريان appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
غريان احد أوكار الخوان المفلسين فضربات الجو إن شاء الله تسحقهم ويموتون تحت الأنقاض والمجد والخلود لشهداء الوطن والخزى والعار للخونة من عملاء المعتوه .
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