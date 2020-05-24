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استمرار القصف الجوي على مدينة غريان

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، باستمرار القصف الجوي على مدينة غريان.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • غريان احد أوكار الخوان المفلسين فضربات الجو إن شاء الله تسحقهم ويموتون تحت الأنقاض والمجد والخلود لشهداء الوطن والخزى والعار للخونة من عملاء المعتوه .

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