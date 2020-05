“مكافحة الأمراض” فرع سبها يعلن استعداده لإجراء فحص كورونا

أعلن فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، الأحد، استعداده اعتبارا من اليوم لاستقبال عينات الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا لإجراء التحاليل المخبرية بفرع المركز.

وأكدت إدارة الخدمات الصحية فرع سبها، أن التحليل سيتم من خلال جهاز Genexpert الدي استلمه الفرع خلال الفترة الماضية من الإدارة العامة لفحص عينات السل الرئوي والذي تم إجراء التحديثات اللازمة عليه لفحص عينات الاشتباه بفيروس كورونا من قبل الشركة المصنعة.

