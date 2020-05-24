فصيل سوري يرفع راية العصيان ضد أردوغان ويرفض إرسال عناصره إلى ليبيا

كشفت صحيفة الوطن السورية، عن وجود خلافات كبيرة بين رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي والمرتزقة الذين يحاول إرسالهم من سوريا للقتال فى ليبيا.

وأكدت الصحيفة السورية، أن هناك بعض الفصائل السورية المسلحة بدأت بالخروج عن طاعة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفضها الذهاب إلى ليبيا للقتال في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، مشيرة إلى أن العصيان هذه المرة جاء من ميليشيا ما يعرف بـ”جيش الشرقية” المنضوية في الفيلق الأول لما يُسمى الجيش الوطني الذي شكلته أنقرة في المناطق التي تحتلها من سوريا.

وأشارت “الوطن السورية”،إلى قادة فصيل مليشيا “جيش الشرقية” رفضت إرسال مسلحين إلى ليبيا أسوة بالميليشيات السورية ذات الأصول التركمانية، مؤكدة أن أحد القادة الميدانيين للمليشيا أكد أن سبب رفض الذهاب إلى ليبيا، هو أن هذا الفصيل ينحدر مقاتلوه من المحافظات السورية الشمالية الشرقية، ويرفض تنفيذ أجندة الاستخبارات التركية نزولاً عند رغبة ومطامح أردوغان، ويفضلون أن يستمر وجودهم لقتال النظام السوري فى سوريا.