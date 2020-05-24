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حفتر يشن هجوما حادا على أردوغان

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / روسيا اليوم
روسيا اليوم
مصدر الخبر / روسيا اليوم

روسيا اليوم – هنأ قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر جنوده بعيد الفطر، مشيدا ببسالتهم وأكد أن “كل تركي وطأ الأرض وكل مرتزق أرسله معتوه تركيا وكل خائن، هو هدف مشروع لنيران المدافع”.

وقال حفتر في كلمته اليوم السبت: “إلى ضباطنا وجنودنا البواسل في جميع محاور المواجهة مع الاستعمار التركي الغاشم كل عام وأنتم بألف خير يا من تصنعون المجد وأنتم نواجهون هذا المستعمر البغيض الطامع في خيراتنا بعد أن سجد له العملاء والخونة من عديمي الشرف والكرامة”.

وتابع: “إلى ضباطنا و جنودنا البواسل أنتم تخوضون حربا مقدسه مفتوحه على كل الجبهات حربا شاملة ليس فيها إلا النصر كما تعودنا في حروبنا ضد الإرهاب سنقاتل ونقاتل حتى نرد المستعمر ذليلا مذموما مدحورا”.

ولفت حفتر إلى أن “كل تركي باغ وطأ أرضنا لاحتلالها وكل مرتزق رجيم أرسله معتوه تركيا ليعينه على البغي والعدوان وكل عميل خائن باع الوطن للمستعمر وانحاز لصف العدو هو هدف مشروع لنيران مدافعكم فلا تأخذكم بهم رأفه ولا شفقه وشعبكم معكم والله ينصركم فلا غالب لكم”.

المصدر: RT

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روسيا اليوم

روسيا اليوم

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تعليقات

  • من يستقوى بالشعب ينتصر ومن يستقوى بالمحتل ينكسر حتى لو كان المحتل اقوى من المختل عقليا اردوغان فنرى طالبان تجبر الامريكان على الانسحاب من افغانستان

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  • صدق قائد الجيش ، والله إنه رجل بكل ما تحمله الكلمة من معنى
    تقبل الله صيامك وصلاتك ودعاءك يا قائد الجيش اليبي
    وكل سنة وانت طيب

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  • حفتر بإذن الله تعالى هو من سيطهر ليبيا من البوفتات متاع الاعتمادات مليشيات وإخوان وحكومة فاشلة وخمر وعفن وشلتت وهبد وشكالات مقلبة مكانهم القبر والا السجن المؤبد

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  • هذا هو الكلام الذى يجب أن يقوله كل الليبين الشرفاء فحب الوطن من الايمان وسيكون مصير كل تركى نجس وكل عميل خائن هدفا مشروعا لمدافع ونيران القوات المسلحة كما قالها المشير ربى يحفظه ويطول فى عمره وينصره وينصر الجيش الليبي صمام الأمان لليبيا .

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  • لعنة الله على الخونة اللي باعو شرفهم ووطنهم للاتراك اوسخ ملة على الكرة الارضية واذا تريدوا التأكد من وساخة الاتراك اسألوا الشعب الالماني والمانيا هي اللي رفضت دخول تركيا الى الاتحاد الاوربي. اوسخ ملة الاتراك والايام بينا يا حقراء يا خونة والتاريخ يسجل. اللهم انصر الجيش الليبي وهذه الحرب هي الحرب الحقيقة والدفاع على الوطن فالنصر من عند الله وليبيا صيورها تتعافى وتصبح دولة بعاون الله.

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