مديرية أمن بنغازي تكشف تفاصيل القبض على ثلاثة مروجي مخدرات أحدهم تورط في سرقة مليون دينار

أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم الأحد، ضبط ثلاثة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة في منطقة بوهديمة، موضحة أن أحدهم ينتمي لتشكيل عصابي خطير، يتخصص في السلب والسطو المسلح والسرقة، وقد تورط في سرقة منزل مواطن بمنطقة بالعون وسرقة خزنة بها مليون دينار.

وأشار بيان من المديرية إلى أن قسم البحث الجنائي أعد كمينا مُحكما لهذا «العنصر الإجرامي الخطير» في منطقة بوهديمة، حيث تمت مشاهدته متلبسا بعملية البيع، وفور نزول أعضاء القسم المكلفين بالمهمة اشار إليهم بسلاح ناري «نوع تير»، وقام بالرماية عليهم، محاولاً الهروب، لكنهم تمكنوا من ضبطه وبحوزته 108 قطعة من مخدر الحشيش وأقراص مهلوسة «ترامدول» و«بترل».

وبعد التحقيق معه، اعترف بأنه يقوم ببيع وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، وأنه يشتريها من شخص آخر من منطقة بوهديمة، مؤكدا تعاطيه المواد المُخدرة والأقراص المهلوسة والخمور.

كما اعترف بأنه قام بالرماية على الأعضاء المُكلفين بمهمة التحري لإخافتهم، مؤكدا انتمائه إلى تشكيل عصابي يضم نساء، واشتراكه في سرقة معارض خاصة ببيع المركبات الآلية، لافتا إلى تورطه في انتحال صفة شخصية ضابط شرطة، وأنه استولى على البضائع من المركبات المارة المتمثلة في المواد الغذائية واللحوم والدواجن، وتعود هذه الواقعة للعام 2014.

ومن بين الجرائم التي أقر بها سرقة منزل مواطن في منطقة بالعون وسرقة خزنة بها مبلغ وقدره مليون دينار وهواتف «أيفون» مجوهرات ذهبية.

وقالت مديرية الأمن إن اعترافات هذا الشخص أدت إلى ضبط شخصين في منطقة الليثي، واعترف أحدهما بأن كشك المخدرات الذي يعمل فيه يدر ربحا يقدر بحوالي 40 ألف دنيار يوميا تقريبا، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة أوراق المحضر والموقوفين إلى النيابة العامة لإستكمال باقي الإجراءات.

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