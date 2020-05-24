مديرية أمن بنغازي تكشف تفاصيل القبض على ثلاثة مروجي مخدرات أحدهم تورط في سرقة مليون دينار

أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم الأحد، ضبط ثلاثة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة في منطقة بوهديمة، موضحة أن أحدهم ينتمي لتشكيل عصابي خطير، يتخصص في السلب والسطو المسلح والسرقة، وقد تورط في سرقة منزل مواطن بمنطقة بالعون وسرقة خزنة بها مليون دينار.
وأشار بيان من المديرية إلى أن قسم البحث الجنائي أعد كمينا مُحكما لهذا «العنصر الإجرامي الخطير» في منطقة بوهديمة، حيث تمت مشاهدته متلبسا بعملية البيع، وفور نزول أعضاء القسم المكلفين بالمهمة اشار إليهم بسلاح ناري «نوع تير»، وقام بالرماية عليهم، محاولاً الهروب، لكنهم تمكنوا من ضبطه وبحوزته 108 قطعة من مخدر الحشيش وأقراص مهلوسة «ترامدول» و«بترل».
وبعد التحقيق معه، اعترف بأنه يقوم ببيع وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، وأنه يشتريها من شخص آخر من منطقة بوهديمة، مؤكدا تعاطيه المواد المُخدرة والأقراص المهلوسة والخمور.
كما اعترف بأنه قام بالرماية على الأعضاء المُكلفين بمهمة التحري لإخافتهم، مؤكدا انتمائه إلى تشكيل عصابي يضم نساء، واشتراكه في سرقة معارض خاصة ببيع المركبات الآلية، لافتا إلى تورطه في انتحال صفة شخصية ضابط شرطة، وأنه استولى على البضائع من المركبات المارة المتمثلة في المواد الغذائية واللحوم والدواجن، وتعود هذه الواقعة للعام 2014.
ومن بين الجرائم التي أقر بها سرقة منزل مواطن في منطقة بالعون وسرقة خزنة بها مبلغ وقدره مليون دينار وهواتف «أيفون» مجوهرات ذهبية.
وقالت مديرية الأمن إن اعترافات هذا الشخص أدت إلى ضبط شخصين في منطقة الليثي، واعترف أحدهما بأن كشك المخدرات الذي يعمل فيه يدر ربحا يقدر بحوالي 40 ألف دنيار يوميا تقريبا، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة أوراق المحضر والموقوفين إلى النيابة العامة لإستكمال باقي الإجراءات.
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