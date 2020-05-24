سبها تعلن استعدادها لاستقبال عينات حالات الاشتباه بكورونا

أعلن فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، استعداد المركز لاستقبال عينات الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد لإجراء التحاليل المخبرية بفرع المركز بجهاز Genexpert .

يشار إلى أن جهاز GeneXpert Cepheid Xpert Xpress SARS-CoV-2، هو الجهاز المعتمد حديثًا من هيئة الغذاء والدواء الأميركية في مارس الماضي كأحد الفحوص لفيروس كورونا المستجد، وتجرى آلية الفحص الجديدة بجمع العينة البيولوجية للمريض من خلال أخذ مسحة من الأنف، ثم وضعها في أنبوب يحتوي على كواشف اختبار، وتوضع بعد ذلك في جهاز GeneXpert، الذي يحدد ما إذا كان المرء قد أصيب بفيروس كوررونا أم لا خلال 45 دقيقة.