“مشائخ ترهونة”: صلاة العيد في ساحة الشهداء بمدينتنا سفهت أحلام الإخوان وزعيمهم أردوغان

تقدم مجلس مشايخ وأعيان ترهونة بالتهنئة القلبية لأبناء الشعب الليبي، والجيش الوطني، المرابط على الجبهات بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدا استمراره فى دحر الغزو التركي وتلقينه دروساً لن ينساها.

وقال المجلس ، فى رسالة تهنئته بعيد الفطر، أدت قبائل ترهونة صلاة العيد في ساحة الشهداء من أمام المسجد العتيق رغم الحظر المفروض من قبل الجهات المختصة في البلاد بسبب وباء كورونا، لكن الأجواء الربانية كانت دافعا قويا لأداء هذه الشعيرة.

وتابع المجلس، ظروف التحدي على مختلف الأصعدة التي تواجه مدينة ترهونة دعتنا هي الأخرى إلى أن نؤدي صلاة العيد في هذا المكان الذي هو شاهد على قوافل الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن أرضهم وشرفهم ووطنهم، وهو المكان الذي شهد أكبر جنازة في ليبيا عبرت عن وحدة الصف والموقف في ترهونة، وأكدت لكل الليبيين أن الشهيد محسن الكاني وإخوته قد قاموا بواجب الدفاع عن وطنهم ومدينتهم ولم يولوا الدبر، ولم يؤثروا الدنيا رغم سعة الرزق، ولم يخرجوا عن موقف ترهونة واصطفافها مع القوات المسلحة العربية الليبية، لكنهم وقفوا مع أهلهم وإخوتهم من شباب ترهونة صفا واحدا ولقنوا الأتراك وأذنابهم دروسا لن ينسوه، وأعادوا للأذهان ملحمة الشقيقة التاريخية.

وأضاف “المجلس”، أن صلاة العيد في ميدان الشهداء بترهونة سفهت أحلام الإخوان وزعيمهم أردوغان الذين حلموا بأن يدخلوا ترهونة قبل العيد ، ولكن إرادة الله أكبر ..”ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين “، متابعا، إن مجلس مشايخ وأعيان ترهونة وهو يهنئ الشعب الليبي بالعيد فإنه يتقدم بالتهنئة إلى قبائل ترهونة الصامدين وشباب ترهونة المرابطبين دفاعا عن مدينتهم ووطنهم، ويشد على أيدي الشباب وأفراد القوات المسلحة العربية الليبية.

واستطرد “المجلس”، نؤكد على أن معركتنا واجبة بالشرع والتاريخ والقانون، وأن الحسابات والصفقات والمناورات بمختلف أشكالها ليست مطروحة بالنسبة لنا وفاء للشهداء، وصونا لنصاعة تاريخ قبائل ترهونة، وأن مبدأ الحوار والسلام لا يمكن أن يفرض أو يملى ، إنما ينبغي أن يبنى على قاعدة صحيحة ومتينة، فكيف للسلام أن يتحقق في ظل سيطرة كاملة للمليشيات على مفاصل الدولة؟. وكيف للحوار أن يبدأ في ظل تدخل سافر ومباشر من الاستعمار التركي المتخلف؟، وكيف للحكومات أن تتشكل وقوافل المرتزقة الإرهابيين كل يوم تتدفق في عاصمتنا الحبيبة؟ ، متابعا، أن أهلكم في ترهونة لا يفكرون في الموت فهذا أمر متحقق في مخلوقات الله ، إنما نفكر كيف نؤدي الواجب الوطني في الدفاع عن الأرض والشرف والعرض.