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مجلس مشايخ ترهونة: معركتنا واجبة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تقدم مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، اليوم الأحد، بالتهنئة لأبناء الشعب الليبي بمناسبة عيد الفطر المبارك. 

وقال المجلس في بيان أصدره، “إن مجلس مشايخ وأعيان ترهونة وهو يهنئ الشعب الليبي بالعيد فإنه يتقدم بالتهنئة إلى قبائل ترهونة الصامدين وشباب ترهونة المرابطين دفاعا عن مدينتهم ووطنهم، ويشد على أيدي الشباب وأفراد القوات المسلحة العربية الليبية، ويؤكد على أن معركتنا واجبة بالشرع والتاريخ والقانون، وأن الحسابات والصفقات والمناورات بمختلف أشكالها ليست مطروحة بالنسبة لنا وفاء للشهداء، وصونا لنصاعة تاريخ قبائل ترهونة، وأن مبدأ الحوار والسلام لا يمكن أن يفرض أو يملى، إنما ينبغي أن يبنى على قاعدة صحيحة ومتينة، فكيف للسلام أن يتحقق في ظل سيطرة كاملة للمليشيات على مفاصل الدولة؟ وكيف للحوار أن يبدأ في ظل تدخل سافر ومباشر من الاستعمار التركي المتخلف؟ وكيف للمجالس الرئاسية والحكومات أن تتشكل وقوافل المرتزقة الإرهابيين كل يوم تتدفق في عاصمتنا الحبيبة؟ ما هكذا يصنع السلام، إن أهلكم في ترهونة لا يفكرون في الموت فهذا أمر متحقق في جميع مخلوقات الله، إنما نفكر كيف نؤدي الواجب الوطني في الدفاع عن الأرض والشرف والعرض”، بحسب تعبيره. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • بلاش خراف زايد عن الشرع والتاريخ والقانون انتم التراهنة مثل الكثير من الليبيين كمشة حمير همج من اسباب بلاء ومشاكل ليبيا وانتم طبعا عديمي الاخلاق من الجهل وقلة الدين كمشة حيوانات حاسبين انفسهم على حق وهم على باطل…اتفوا على دين ملتكم يا حمير…ان شاء الله ياتي المستعمر ويدمر ترهونة ويمسح ملتكم من على الارض …وبالله تذكروا ان هذا الكلام وصلكم في العيد يا كفار يا حيوانات

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    • ترهونة معها الله لانها تدافع من اجل الوطن وليس من اجل مال يا ملشيات من مقاتلة ، بالك لا ، أين بلحاج ، وملشيات اغنيوة والبقرة وداعش ، كم سنة ماذا فعلتوا من خير في طرابلس يا مجرمين ، معترفين بوجود ملشيات في طرابلس وهمكم المال ، الجنوب سايب وهمكم المال ،، كيف أخذ حفتر الجنوب يا حمير ، اخذه لان الجنوب مهمول وما يهمكم ، مصيركم اسود وان شاء الله منتصرين عليكم يا خونة يا عملاء الغبي اردوغان يا شياطين ومنافقين ، نحن نعترف بالعدو الواضح ونسأل الله ان يهديهم ،، وليس التباعة الماسكين العصاة من النصف ، (مذبذبين لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء) لعنة الله عليهم

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