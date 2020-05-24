مجلس مشايخ ترهونة: معركتنا واجبة

تقدم مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، اليوم الأحد، بالتهنئة لأبناء الشعب الليبي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال المجلس في بيان أصدره، “إن مجلس مشايخ وأعيان ترهونة وهو يهنئ الشعب الليبي بالعيد فإنه يتقدم بالتهنئة إلى قبائل ترهونة الصامدين وشباب ترهونة المرابطين دفاعا عن مدينتهم ووطنهم، ويشد على أيدي الشباب وأفراد القوات المسلحة العربية الليبية، ويؤكد على أن معركتنا واجبة بالشرع والتاريخ والقانون، وأن الحسابات والصفقات والمناورات بمختلف أشكالها ليست مطروحة بالنسبة لنا وفاء للشهداء، وصونا لنصاعة تاريخ قبائل ترهونة، وأن مبدأ الحوار والسلام لا يمكن أن يفرض أو يملى، إنما ينبغي أن يبنى على قاعدة صحيحة ومتينة، فكيف للسلام أن يتحقق في ظل سيطرة كاملة للمليشيات على مفاصل الدولة؟ وكيف للحوار أن يبدأ في ظل تدخل سافر ومباشر من الاستعمار التركي المتخلف؟ وكيف للمجالس الرئاسية والحكومات أن تتشكل وقوافل المرتزقة الإرهابيين كل يوم تتدفق في عاصمتنا الحبيبة؟ ما هكذا يصنع السلام، إن أهلكم في ترهونة لا يفكرون في الموت فهذا أمر متحقق في جميع مخلوقات الله، إنما نفكر كيف نؤدي الواجب الوطني في الدفاع عن الأرض والشرف والعرض”، بحسب تعبيره.