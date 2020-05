فصائل سورية ترفض ارسال المرتزقة إلى ليبيا

أكدت صحيفة الوطن السورية، اليوم الأحد، على اعتراض عدد

كبير من فصائل المرتزقة السوريين على قرار الرئيس التركي رجب أردوغان بإرسالهم من سوريا

للقتال فى ليبيا.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن هناك بعض الفصائل السورية

المسلحة بدأت بالخروج عن طاعة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفضها الذهاب إلى ليبيا

للقتال في صفوف حكومة الوفاق غير المعتمدة ضد الجيش، مشيرة إلى أن العصيان هذه المرة

جاء من مرتزقة ما يعرف بـ”جيش الشرقية” المنضوية في الفيلق الأول والذي شكلته

تركيا في المناطق التي تحتلها من سوريا.

وشددت الصحيفة أن قادة فصيل مرتزقة ما يعرف “جيش الشرقية”

رفضت إرسال عناصرها إلى ليبيا أسوة بنظائرها ذات الأصول التركمانية، مؤكدة أن أحد القادة

الميدانيين للمرتزقة أكد أن سبب رفض الذهاب إلى ليبيا، هو أن هذا الفصيل ينحدر مقاتلوه

من المحافظات السورية الشمالية الشرقية، ويرفض تنفيذ أجندة الاستخبارات التركية نزولاً

عند رغبة ومطامح أردوغان، ويفضلون أن يستمر وجودهم لقتال النظام السوري فى سوريا.

