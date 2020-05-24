السفارة الليبية في إسبانيا: توزيع «معايدة» على المتواجدين في الحجر الصحي بمدريد

قالت السفارة الليبية في إسبانيا إنها وزعت حقائب هدايا «معايدة» على المحتجزين في الحجر الصحي بالعاصمة مدريد، احتفالا بعيد الفطر المبارك، الذي يوافق أول أيامه، الأحد في ليبيا وجميع دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها إسبانيا.

وبدء الحجر الصحي لليبين العالقين في إسبانيا في 12 مايو الجاري، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد قبل عودتهم إلى ليبيا، ويفترض أن ينتهي في غضون يومين.، وقد تم تشكيل لجنة من وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بالتعاون مع المصرف المركزي تتولى تحديد قيمة الأموال التي ستحال للقنصليات لحل مشكلة الليبيين العالقين في بعض الدول، حتى عودتهم إلى الوطن.

ونوهت في وقت سابق إلى تلقيها مذكرة شفوية صادرة من وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي الإسبانية تفيد فيها بأنه ونتيجة للوضع الناجم عن انتشار جائحة كورونا، فقد تم تمديد تراخيص الإقامة أو العمل وغيرها من أوضاع الأجانب في اسبانيا.

وتمدد الإقامة تلقائيا إلى 3 أشهر بالنسبة للموجودين في اسبانيا في وضع إقامة قانونية (بتأشيرة أو بدونها) ولمدة لا تزيد عن تسعين يوماً، إذا ما كان انتهاء صلاحية تلك الإقامة القانونية قد تم خلال سريان حالة الطوارئ في إسبانيا، حسب السفارة.

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