“مشائخ ترهونة”: لا يمكن تحقيق السلام في ظل تدخل سافر ومباشر من الاستعمار التركي

تقدم مجلس مشايخ وأعيان ترهونة بالتهنئة القلبية لأبناء الشعب

الليبي، اليوم الأحد والجيش، المرابط على الجبهات بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدا

استمراره فى دحر الغزو التركي وتلقينه دروساً لن ينساها.

وأرجع مشايخ وأعيان ترهونة في بيانهم سبب أداء صلاة العيد

في ساحة الشهداء من أمام المسجد العتيق من أمام المسجد العتيق رغم الحظر إلي ظروف التحدي

على مختلف الأصعدة التي تواجه المدينة، مشيرين إلى أن المكان شاهد على قوافل الشهداء

الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن أرضهم وشرفهم ووطنهم، وهو المكان الذي شهد أكبر

جنازة في ليبيا عبرت عن وحدة الصف والموقف في ترهونة، وأكدت لكل الليبيين أن الشهيد

محسن الكاني وإخوته قد قاموا بواجب الدفاع عن وطنهم ومدينتهم ولم يولوا الدبر، ولم

يؤثروا الدنيا رغم سعة الرزق، ولم يخرجوا عن موقف ترهونة واصطفافها مع الجيش، لكنهم

وقفوا مع أهلهم وإخوتهم من شباب ترهونة صفا واحدا ولقنوا الأتراك وأذنابهم دروسا لن

ينسوه، وأعادوا للأذهان ملحمة الشقيقة التاريخية.

وأضاف “المجلس”، أن صلاة العيد في ميدان الشهداء بترهونة

سفهت أحلام الإخوان وزعيمهم أردوغان الذين حلموا بأن يدخلوا ترهونة قبل العيد ، ولكن

إرادة الله أكبر ..”ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين “، متابعا، إن مجلس مشايخ

وأعيان ترهونة وهو يهنئ الشعب الليبي بالعيد فإنه يتقدم بالتهنئة إلى قبائل ترهونة

الصامدين وشباب ترهونة المرابطين دفاعا عن مدينتهم ووطنهم، ويشد على أيدي الشباب وأفراد

الجيش.

واستطرد “المجلس”، نؤكد على أن معركتنا واجبة بالشرع والتاريخ والقانون، وأن الحسابات والصفقات والمناورات بمختلف أشكالها ليست مطروحة بالنسبة لنا وفاء للشهداء، وصونا لنصاعة تاريخ قبائل ترهونة، وأن مبدأ الحوار والسلام لا يمكن أن يفرض أو يملى، إنما ينبغي أن يبنى على قاعدة صحيحة ومتينة، فكيف للسلام أن يتحقق في ظل سيطرة كاملة للمليشيات على مفاصل الدولة؟ وكيف للحوار أن يبدأ في ظل تدخل سافر ومباشر من الاستعمار التركي المتخلف؟، وكيف للحكومات أن تتشكل وقوافل المرتزقة الإرهابيين كل يوم تتدفق في عاصمتنا الحبيبة؟، متابعا، أن أهلكم في ترهونة لا يفكرون في الموت فهذا أمر متحقق في مخلوقات الله ، إنما نفكر كيف نؤدي الواجب الوطني في الدفاع عن الأرض والشرف والعرض.

