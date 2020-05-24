متجاهلاً قصف مدينته بالطائرات التركية.. عميد بني وليد: أمهلنا مليشيات حفتر حتى يوم الأحد وإلا سيقوم الشيوخ بالهجوم عليهم

قال عميد بلدية بني وليد الموالي لحكومة الوفاق ” سالم نوير”، في تصريح لقناة الأحرار الممولة من قطر والذراع الاعلامي لجماعة الاخوان المسلمين، أن مشائخ مدينة بني وليد منحوا مهلة زمنية لمن وصفهم ” مليشيات حفتر ” – قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر – عقب وصول منظومات دفاع جوي للمدينة، لمغادرتها تنتهي عند الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد وإلا سيتم الهجوم عليهم داخل مطار بني وليد على حد قوله.

وأدعى نوير الموالي للجماعات الاسلامية في طرابلس في تصريحه لقناة الأحرار التي تبث من تركيا بأن منظومات الدفاع الجوي أدخلت الى مدينة بني وليد قادمة من ترهونةوهدفها حماية المرتزقة الروس بعد انسحابهم من جنوب طرابلس حسب قوله.

كما أدعى نوير في تصريحاته التلفزيونية اليوم الأحد بأن وصفهم بالمرتزقة الروس غادروا من مطار المدينة في 3 رحلات جوية بعد انسحابهم من جنوب طرابلس وأن الرحلات مازالت مستمرة على وصفه.

الجدير بالذكر، أن مدينة بني وليد تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى عدة غارات من قبل الطيران المسير التركي الذي يقلع من مدينة مصراتة ويقصف سيارات النقل والوقود القادمة المدينة او المتجهة الى المناطق الغربية، حيث قتل العديد من المواطنين الأبرياء وقصفت سيارات نقل المواد الغذائية والمساعدات الطبية وغيرها من الاحتياجات الضرورية دون ان يتطرق لها عميد بني وليد الموالي لحكومة الوفاق .