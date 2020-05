بعد تدخله في الملف الليبي .. بن حليمة يطالب بإخضاع ” الغنوشي ” للإقامة الجبرية

طالب

المحامي والناشط السياسي التونسي عماد بن حليمة، السبت، بإخضاع رئيس البرلمان التونسي

راشد الغنوشي للإقامة الجبرية كإجراء تحفظي، معتبرا أنه أصبح يشكل خطراً على البلاد

.

وأوضح بن حليمة، فى

تدوينه له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أنه لا مانع

قانوني من إخضاع الغنوشي للاقامة الجبرية بعد أن أصبح يشكل خطرا على حياة الجالية التونسية

المقيمة بليبيا وأمن البلاد بعد تدخله في الملف الليبي و استغلال صفته كرئيس للبرلمان

لدعم حكومة الوفاق غير المعتمدة، مبيناً أن إخضاع الشخص للإقامة الجبرية غير مرتبط

بارتكاب جريمة، ووجود تتبع جزائي، وإنما يكفي أن يشكل خطرا على أمن البلاد و بالتالي

لا يمكن التمسك بالحصانة البرلمانية .

