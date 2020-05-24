«مكافحة الأمراض» يعلن نتائج 413 عينة لفيروس كورونا.. ويؤكد شفاء أول حالة عائدة من السفر

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استلامه 413 عينة من عينات تحاليل فيروس كورونا المستجدن ثبت سلبية نتائج فحصها، وخلوها جميعا من الفيروس، مشيرا إلى تماثل أول حالة عائدة من السفر للشفاء.

وأوضح المركز أنه استلم اليوم الأحد 413 عينة موزعة، كالآتي: لمختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 108 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني بمصراته 86 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي عدد (200) عينة، ومختبر مستشفى الكويفية 13 عينة.

فيما تلقى المركز من مستشفى طرابلس الجامعي 6 عينات، مؤكدا أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلو جميع الحالات من الإصابة بالفيروس.

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