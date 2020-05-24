وصول 23 ألف طن وقود ديزل لميناء بنغازي

كشف مصدر يعمل في ميناء بنغازي لقناة “218”، اليوم الأحد، عن دخول ناقلة المحروقات SUNNY STAR للرصيف النفطي تمهيدا لإفراغ حمولتها المقدرة بأكثر من 23 ألف طن من وقود الديزل وصلت من مينا سكيكدة في الجزائر بإطار تعزيز شركة البريقة لخدماتها المقدمة للمواطنين.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، قال في وقت سابق إن وتيرة توريد المحروقات ارتفعت بشكل ملموس منذ أن تم توقفت عمليات ضخ النفط من الحقول لمحطات التكرير من بينها محطتا التكرير التابعتان لشركة الزاوية واللتان يتم تغذيتهما من حقل الشرارة المعطل عن الإنتاج منذ يناير 202‪0.

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