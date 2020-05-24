مكافحة الأمراض: تماثل أول حالة عائدة من السفر للشفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض، اليوم الأحد، استلام عدد (413) عينة موزعة على النحو التالي:

– المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (108) عينة.

– مختبر فرع المركز الوطني بمصراته عدد (86) عينة.

– مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (200) عينة.

– مختبر مستشفى الكويفية عدد (13) عينة.

– مستشفى طرابلس الجامعي عدد (6) عينات.

وأوضح المركز، أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه من ضمن النتائج تماثل أول حالة عائدة من السفر للشفاء.

وبالتالي يكون الوضع الوبائي المحلي حتى اليوم 24 مايو 2020م:

1- إجمالي الحالات: 75

2- الحالات النشطة: 32

3- عدد المتعافين: 40

4 – عدد الوفيات: 3