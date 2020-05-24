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الناطق باسم القيادة العام للجيش أحمد المسماري: نقاط تحول كبيرة حصلت بالمعارك في الساعات الماضية.

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> الناطق باسم القيادة العام للجيش أحمد المسماري: نقاط تحول كبيرة حصلت بالمعارك في الساعات الماضية.<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية


ليبيا

الناطق باسم القيادة العام للجيش أحمد المسماري: نقاط تحول كبيرة حصلت بالمعارك في الساعات الماضية.

24 May, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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