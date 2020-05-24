اخبار ليبيا الان الناطق باسم القيادة العام للجيش أحمد المسماري: نقاط تحول كبيرة حصلت بالمعارك في الساعات الماضية. تم النشر منذُ 5 ساعاتاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> الناطق باسم القيادة العام للجيش أحمد المسماري: نقاط تحول كبيرة حصلت بالمعارك في الساعات الماضية.<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا الناطق باسم القيادة العام للجيش أحمد المسماري: نقاط تحول كبيرة حصلت بالمعارك في الساعات الماضية. 24 May, 2020 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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