الوطني لمكافحة الأمراض يعلن خلو 413 عينة من فيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، عدم تسجيل حالات

إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المركز في بيان له نشره عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” إنه استلم اليوم 413 عينة لحالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا،

لافتًا إلى أنه استلم من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 108عينة، ومن مختبر

فرع المركز الوطني بمصراتة 86 عينة، ومن مختبر مركز بنغازي الطبي 200عينة، ومن مختبر

مستشفى الكويفية 13عينات، ومن مستشفى طرابلس الجامعي عدد 6 عينات.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 413عينة سالبة ،

مشيرًا إلى تماثل أول حالة عائدة من السفر للشفاء.

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