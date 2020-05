قال المسماري الناطق باسم الجيش،

أحمد المسماري، الأحد، القوات الجوية بدأت في استعادة السيادة الكاملة في عدد من المناطق.

