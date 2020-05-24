سماع أصوات اشتباكات جنوب منطقة القره بوللي

أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد،

بسماع أصوات اشتباكات مسلحة جنوب منطقة القره بوللي

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