أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد،
بسماع أصوات اشتباكات مسلحة جنوب منطقة القره بوللي
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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد،
بسماع أصوات اشتباكات مسلحة جنوب منطقة القره بوللي
The post سماع أصوات اشتباكات جنوب منطقة القره بوللي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
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