المسماري: معركة الأصابعة لم تنتهي بعد..ومفاجأت في الأيام المقبلة

أكد الناطق باسم القيادة العام للجيش أحمد المسماري، على أن معركة الأصابعة لم تنتهي بعد.

وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، إن المنطقة من الأصابعة إلى غريان والهيرة تعد منطقة عمليات للقوات الجوية، مهيبا المواطنين بأخذ الحيطة والحذر.

كما أوضح المسماري، أن القوات الجوية بدأت في استعادة السيادة الكاملة في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن قوات الدفاع الجوي استطاعت إسقاط أكثر من 13 طائرة مسيرة تركية خلال الأيام الماضية.

وأكد المسماري، أن هناك نقاط تحول كبيرة حصلت بالمعارك في الساعات الماضية، مشددا على أن قوات الجيش لم تنسحب من مناطقها وإنما أعادت التموضع في إطار خطط عسكرية واضحة، قائلا “سنعلن عن مفاجأت كبيرة في الأيام المقبلة”.

وفي عين زارة، قال المسماري إن هناك اشتباكات قوية تدور الآن في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

كما قال الناطق باسم القيادة العام للجيش، “قواتكم المسلحة ستنهي مشروع أردوغان في ليبيا خلال أيام”، متهما في الوقت ذاته رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بإهدار 250 مليار دولار من أموال الشعب الليبي.

وفي الختام أكد المسماري، على أن محاربة الاستعمار التركي واجب مقدس على كل مواطن ليبي شريف.