تركيا ترسل 6 طائرات شحن عسكري إلى مصراتة خلال 3 أيام

رصد موقع الرادارات الإيطالي الشهير ” Itamilradar “، عن إرسال تركيا عبر مطار إسطنبول 6 طائرات شحن عسكري من نوع لوكهيد سي 130 إي (63-3188) ،إلى مطار مصراتة خلال الثلاثة أيام الماضية فقط..

وكشف اليوم الأحد، موقع الرادارات الشهير، أن طائرة لوكهيد سي 130 إي (63-3188) المغادرة من اسطنبول دخلت إلى طرابلس، وقبلها غادرت طائرة لوكهيد سي 130 إي (71-01468) من اسطنبول متجهة إلى مصراتة، كما شدد الموقع أنه رصد وتتبع 6 رحلات طيران من إسطنبول إلى مصراتة في الأيام الثلاثة الماضية.

وأمس السبت، كشف موقع الرادارات الإيطالي الشهير ” Itamilradar “، أن تركيا أرسلت طائرة شحن عسكرية ثانية إلى مطار مصراتة ،قائلا، عبر موقعه الرسمى، إنه فى الوقت الذي غادرت فيه طائرة شحن عسكرية تركية مصراتة، تستعد طائرة أخرى للهبوط في المدينة.

والسبت أيضا، كشف موقع الرادارات الإيطالي الشهير ” Itamilradar “، عن هبوط أول طائرة شحن عسكرية تركية من نوع Lockheed C-130E ، من إسطنبول بتركيا إلى مطار مصراتة ، اليوم السبت.

ونشر موقع الرادارات الشهير، حيثيات وخط سير الرحلة باللغة الإنجليزية حيث ذكر نصاً :”The first Turkish Air Force Lockheed C-130E (71-01468) from Istanbul is landed in Misrata, Libya”،كما نشر الموقع صورة بخط سير الرحلة من إسطنبول إلى مصراتة.