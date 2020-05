” مساريون لتصحيح المسار” : تدخل ” الغنوشي” في الأزمة الليبية تجاوزات غير مقبولة

دعت

مجموعة “مساريون لتصحيح المسار” التونسية، السبت، إلى وضح حد للتجاوزات

المتكررة لرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، مؤكدة أنها تصرفات غير مقبولة .

وأوضحت

المجموعة، في بيان لها، أن ” الغنوشي” يستغل صفته كرئيس للبرلمان في

تقمص دور المسؤول الأول عن الدبلوماسية التونسية، وهو ما أسفر عن إقحام تونس فى

الملف الليبي ودعم أحد طرفي النزاع فى إشارة إلى حكومة الوفاق غير المعتمدة، واصفة

هذا الأمر بأنه تجاوز ثلاثي الأبعاد دستوري وسياسي وأخلاقي .

وأشار

البيان إلى أن ” الغنوشي” يصر على فرض موقفه الشخصي وموقف حزبه على

البرلمان والبلاد، رغم المعارضة الشديدة لهذه المواقف داخل المجلس وخارجه، مبيناً

ان تلك التصرفات من شأنها أرباك عمل مؤسسات الدولة والتشويش على السياسة الرسمية للدولة

التونسية .

