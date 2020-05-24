السعيدي: تركيا تستغل حكومة الوفاق ماليا

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي، إن الحكومة التركية تعمل على استغلال حكومة الوفاق ماليا من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.

وأضاف السعيدي في تصريحات صحفية أن جائحة كورونا زادت من تفاقم الأزمة الاقتصادية في تركيا بصورة غير مسبوقة أدت إلى ركود الاقتصاد التركي ومعاناته من أزمة مالية حادة.

واعتبر السعيدي أن أهم وأسرع موردين لجني المال هما تجارة السلاح ودفع ثمن الدعم العسكري، والثاني منح الأتراك امتيازات في المورد الوحيد للشعب الليبي وهو النفط، مشددا على رفض مجلس النواب أي اتفاقات تبرمها حكومة الوفاق مع أنقرة.

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