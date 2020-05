أفاد موقع الرادارات الإيطالي الشهير “ايتاميل رادار” بإرسال

تركيا عبر مطار إسطنبول 6 طائرات شحن عسكري إلى مطار مصراتة الدولي خلال الثلاثة أيام

الماضية فقط..

وذكر الموقع حيثيات وخط سير رحلة الطائرات التركية التي هي

من نوع لوكهيد سي 130 إي (63-3188) ونشر

صور بخط سير الرحلات من إسطنبول إلى مصراتة.

The post هبوط 6طائرات شحن عسكري تركية في مطار مصراتة خلال 3 أيام appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24