أبو الغيط يطالب بوقف القتال في ليبيا واستئناف التفاوض

بمناسبة عيد الفطر المبارك، جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مطالبته للأطراف الليبية بالتخلي عن الخيار العسكري، والالتزام بوقف لإطلاق النار والانخراط بحسن نية في حوار سياسي برعاية الأمم المتحدة.

وناشد أبو الغيط القيادات الليبية الاستجابة للنداءات الدولية وجهود البعثة الأممية الرامية إلى استئناف عملية التفاوض في إطار لجنة خمسة زائد خمسة للتوصل إلى اتفاق رسمي لوقف دائم وشامل لإطلاق النار، ومن ثم فتح المجال أمام العودة إلى الحوار الجامع للتوافق على تسوية متكاملة للأزمة بمساراتها الثلاثة الأمنية والسياسية والاقتصادية، معربا عن انزعاجه إزاء تزايد التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي.

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