بعد شفاء حالة إصابة.. تعرف على الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا

استقر عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا عند 75 حالة، بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

وأوضح أنه لا تزال حالة 32 من المصابين نشطة، فيما تعافى 40 شخصًا، وتوفي ثلاثة.

وبحسب بيان المركز اليوم، فقد تسلم 413 عينة من عينات تحاليل فيروس «كورونا المستجد» خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، ثبت سلبية نتائج فحصها، وخلوها جميعًا من الفيروس، مشيرًا إلى تماثل أول حالة عائدة من السفر للشفاء، مضيفا أن الحالة التي تماثلت للشفاء من ضمن العائدين من تركيا.

«مكافحة الأمراض» يعلن نتائج 413 عينة لفحوص فيروس كورونا.. ويؤكد شفاء أول حالة عائدة من السفر

وتابع أن العينات الـ413 عينة موزعة، كالآتي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 108 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني بمصراتة 86 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 200 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية 13 عينة.

فيما تلقى المركز من مستشفى طرابلس الجامعي 6 عينات، مؤكدًا أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلو جميع الحالات من الإصابة بالفيروس.

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