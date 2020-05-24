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المرصد السوري: وصول 500 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الساعات الماضية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوصول دفعة جديدة من المقاتلين السوريين الموالين لتركيا إلى ليبيا خلال الساعات الماضية، وذلك للمشاركة في العمليات العسكرية الدائرة بطرابلس إلى جانب مليشيات الوفاق.
وقال المرصد اليوم إن الدفعة الجديدة ضمت 500 مقاتل، يتبعون فصائل سورية موالية لأنقرة.
وبذلك بلغ تعداد المقاتلين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، نحو 10100 مرتزق، بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3400 مجند، حسب المرصد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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