المرصد السوري: تركيا تستعد لنقل غالبية المرتزقة من عفرين إلى ليبيا

نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مصادر خاصة موثوقة، قولها: “إن تركيا تنوي نقل غالبية المقاتلين المنضوين تحت لواء الفصائل الموالية لتركيا في منطقة عفرين إلى ليبيا”

وبحسب المرصد، وووفقاً لمعلومات موثوقة، فإن أحد ضباط المخابرات على حاجز “زيارة حنان” في منطقة عفرين، أبلغ مجموعة من المواطنين الاكراد أنه سيتم قريبا نقل هؤلاء المقاتلين قريبا بسبب ممارساتهم الفاسدة، وتأليبهم المواطنين في عفرين على القوات التركية بسبب تلك الممارسات

ووفقا للمصادر، تنوي تركيا نقل أغلبية هؤلاء المقاتلين إلى ليبيا ونشر القوات التركية وتسلمها زمام الأمور بالكامل في عفرين، بسبب ما بدر من سلوك وفساد هؤلاء المقاتلين.