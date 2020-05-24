“قبائل العربان”: لن نتوقف عن محاربة المليشيات والدواعش والمرتزقة والإخوان والتدخل التركي

أكد المجلس الاجتماعى لقبائل العربان، أن منطقة العربان هى إحدى القلاع الصامدة مع القوات العربية الليبية المسلحة بقيادة المشير أركان حرب خليفة حفتر ولم ولن تتراجع عن موقفا أو تتخاذل أو تنحني وهي صامدة كصمود جبالها وثابتة كثبات وديانها وأ شبابها خلق ليموت فى سبيل وطنه ومع جيشه وتحت راية العز والكرامة وفوق تراب أرضه وهو فى الصف الأمامي مع الجيش والقيادة العامة وتحت أمرتها للتصدي والدفاع عنها وعن وطنه.

وأضاف المجلس فى بيان له،اليوم الأحد، أن موقفنا ثابت منذ زمن ضد المليشيات والدواعش والمرتزقة والإخوان والمقاتلة والخونة والعملاء ودواعش المال العام وضد التدخل التركي للامتداد العثماني داخل وطننا الحبيب والغالي وهذه ثوابت وطنيه توارثناها من الأباء والأجداد ولن نتوقف عن محاربتهم والتصدي لهم .

وطمأن المجلس، كافة أبناء الشعب الليبي وكل الأحرار والشرفاء والقيادة، قائلا، إننا معها قلبا وقالبا وأن قواتنا المسلحة متواجدة معها جنبا إلى جنب إلى هذه الساعة وأبنائنا ملتحمون معهم وجاهزون وعلى أتم الاستعدادات للمواجهة والتصدي إلى أي هجوم متوقع من العدو ونعلمكم أننا لم ولن نتراجع عن موقفنا ولن نخضع ولن نلين في معركتنا الحاسمة فهذه معركة العز والكرامة مع قواتنا المسلحة والقيادة العامة.