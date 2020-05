طالب

فريق الأزمات والطوارئ ببلدية ابوسليم، السبت، المواطنين العائدين من السفر بإتباع

إجراءات العزل المنزلي لحماية أسرهم وأبناء وطنهم.

وشددت

البلدية، في منشور لها عبر صحفتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”

فيسبوك”، على ضرورة الالتزام بالإجراءات المقررة لمنع تفشى فيروس كورونا في

المجتمع، مطالبة العائدين بسرعة الإبلاغ حال

ظهور أي اشتباه في أعرض فيروس كورونا من خلال الاتصال بالأرقام التالية 0924181414

0924191414 .

The post فريق الأزمات ببلدية ابوسليم يطالب العائدين بإتباع إجراءات العزل المنزلي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

