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«بركان الغضب»: هبوط طائرتي شحن عسكريتين في مطار بني وليد لنقل «مرتزقة الفاغنر»

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قالت عملية بركان الغضب، إنه جرى رصد طائرتي شحن عسكريتين في مطار بني وليد صباح اليوم الأحد، للشروع في نقل «مرتزقة الفاغنر» قدموا من محاور جنوب طرابلس ونقلهم الى وجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت مصادر متطابقة أن عناصر الفاغنر الذين أشار إليهم بيان بركان الغضب، كانوا قد انسحبوا من مناطق جنوب العاصمة طرابلس، واستقروا بمطار بني وليد، قبل أن يفاوضهم أعيان وشخصيات من  المدينة على مغادرة المطار.

فيما أكد عميد بني وليد سالم أنوير، في تصريحات لقنوات تلفزيزنية ليبية، أن عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى بني وليد قادمين من طرابلس يُقدّر بحوالي 1500 الى 1600 مرتزق.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • وقال المرصد اليوم إن الدفعة الجديدة ضمت 500 مقاتل، يتبعون فصائل سورية موالية لأنقرة.
    وبذلك بلغ تعداد المقاتلين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، نحو 10100 مرتزق، بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3400 مجند، حسب المرصد.

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  • أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، استمرار نقل النظام التركى لمرتزقة إلى الأراضى الليبية حيث ارتفع عدد المتطوعين إلى 12250 بينهم 287 قتلوا في المعارك، مشيرا إلى تجنيد تركيا لحوالي 150 طفلا سوريا للقتال في ليبيا

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