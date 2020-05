المرصد السوري : تركيا تستعد لنقل مرتزقتها في ” عفرين ” إلى ليبيا

أكد

ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عزم تركيا على نقل غالبية مرتزقتها

بالفصائل الموالية لها في منطقة عفرين إلى ليبيا.

وأوضح

المرصد، في بيان له، أن تركيا تنوى نقل هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا، فيما ستقوم بنشر

قواتها لكي تتسلم زمام الأمور في عفرين، مبيناً

أن هذا الأمر جاء بعد التصرفات المسيئة لهؤلاء المرتزقة .

وأشار البيان إلى أن أحد

ضباط المخابرات على حاجز ” زيارة حنان” في منطقة عفرين، أبلغ مجموعة من المواطنين

أنه سيتم قريبا نقل هؤلاء المرتزقة بسبب ممارساتهم الفاسدة، وتأليبهم المواطنين في

عفرين على القوات التركية بسبب تلك الممارسات.

