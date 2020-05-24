“سقوط أحلام أردوغان على أسوار طرابلس”.. المسماري يكشف نتائج العمليات العسكرية

قال اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، إن الدفاع عن الأراضي الليبية ضد تركيا واجب مقدس على كل ليبي حر، موجها نداءه لكل ليبي، إما تكون مع الوطن او تكون مع تركيا و ” تقشر البصل ” ، مضيفا، أن قوات الدفاع الجوي المتحركة الميدانية أسقطت 13 طائرة مسيّرة تركية من نوعي بيرقدار والعنقاء، بمناطق ترهونة وبني وليد ومزدة ونسمة .

وتابع المسماري، فائز السراج بدد 250 مليار دولار من تهريب النفط الليبي إلى تركيا وشراء الجيش التركي لمقاتلة الجيش الوطني الليبي ، موضحا أن قوات الجيش نصبت مصيدة للمليشيات والمرتزقة فى معسكر اليرموك، وتم قتل 100 من عناصرهم تضمنت 54 ليبي .

وعن سير العلميات القتالية والميدانية،قال المسماري، غرفة عمليات شرق مصراتة التي تعمل فى منطقة الهيشة والقدحية وزمزم فى هدوء حذر وبعض المناوشات بالمدفعية من حين لأخر، والقوات الجوية تعيد السيادة الكاملة عبر الاستطلاع والتصوير و العمليات القتالية بمناطق مختلفة.

وأوضح المسماري، أن الخميس الماضى، وصلت المليشيات والمرتزقة إلى الأصابعة وهي معركة لم تمنتهي بعد دخلوها فجرا، وبعدها انطلقت المقاتلات لتدك تمركزاتهم فى منطقة الاصابعة وغريان ولازالت القوات الجوية تدك مواقع المتطرفين فى منطقة الغريان والقرب من العربان إلى الأصابعة، لذا ندعوا المواطنين للحيطة والحذر لأن أي هدف متحرك سيتم تدميره ، والـل 72 ساعة الماضية شهدت تطورا فى اسقاط الطائرات المسيرة وغطاء جوي لإسقاط وقذف مليشيات العدو.

وأكد المسماري، الجمعة الماضي حاولت المليشيات التقدم على ترهونة بالهجوم ولكن بعد أن فقدوا الطيران المسيّر، تم تدمير سياراتهم وآلياتهم على سفوح جبل ترهونة، وفى الطويشة تم قتل 27 من عناص المليشيات ولم يتم احتساب المرتزقة السوريين أو التشادين، ولكن الليبيين فقط وعلى على رأسهم مجرم الوقود “النعاس”.

وشدد المسماري، أن العمليات فى صبراتة وصرمان لم تنتهي بعد، ولكن القائد العام يعرف متي يستخدم القوات وأين وكيف، وقد اعطينا فرصة لشهر رمضان،ولكن القادم مسح وتدمير أحلام أردوغان على أسوار طرابلس ، متابعا، محاربة الاستعمار واجب مقدس على كل مواطن ليبي، مطالبا الجميع بعدم التصوير فى المواقع العسكرية ومواقع القوات وأي تحركات للوحدات العسكرية .