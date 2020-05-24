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مالطا: توطين المهاجرين في ليبيا “ليس الحل”

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استبعد رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا أن تكون إعادة توطين المهاجرين غير القانونيين في ليبيا ودول أفريقية أخرى هي الحل الوحيد لإنهاء أزمة الهجرة.

وأشار أبيلا، في لقاء مع One TV المالطية، إلى أن الحل الحقيقي للهجرة هو معالجة الأزمة من الدول المصدر، في إشارة للعمل على إنهاء الصراع الدائر في ليبيا، مضيفا أن السماح باستمرار عبور المهاجرين للبحر المتوسط يسمح لتجار البشر الاستمرار في العمل على استغلال معاناة المهاجرين وجني الملايين.

وكانت مالطا قد أعلنت رسمياً وصولها إلى الحد الأقصى لاستيعاب المهاجرين في ظل جدل واسع أطلقته مالطا ضد عملية “إيريني” الأوروبية التي تعمل على مراقبة حظر الأسلحة في ليبيا وإنقاذ ومراقبة المهاجرين غير القانونيين العابرين للمتوسط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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