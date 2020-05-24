أبو الغيط يدين تزايد التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، مجددا إلى إيقاف فوري للعمليات العسكرية في ليبيا، وحقن دماء الليبيين.

وطالب أبو الغيط، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، الأطراف الليبية بالتخلي عن الخيار العسكري، والالتزام بوقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية، والانخراط في حوار سياسي برعاية أممية

وأكد الأمين العام على أنه “لا يوجد أي حل عسكري للأزمة القائمة خاصة، وأن التطورات كلها أظهرت عدم قدرة أي طرف على فرض حلول قسرية أو منفردة، تفضي إلى تحقيق الأمن أو بسط الاستقرار على كامل الأراضي الليبية”

وناشد أبو الغيط القيادات الليبية، للاستجابة للنداءات الدولية وجهود البعثة الأممية في ليبيا الرامية إلى استئناف عملية التفاوض بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الليبي، في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (لجنة 5 + 5)، للتوصل إلى اتفاق رسمي لوقف دائم وشامل لإطلاق النار، ويشتمل على آليات محددة لمراقبته تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأبدى أبو الغيط، انزعاجه من “تزايد التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي، والتي تعتبر جميعها وبغض النظر عن دوافعها مرفوضة ومدانة وفق القرارات المتعددة التي سبق أن اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية في هذا الخصوص”.