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المرصد: تركيا تستعد لنقل “مرتزقة فاسدين” إلى ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن تركيا تستعد لنقل مقاتلي الفصائل الموالية لها من عفرين إلى ليبيا وتسليم المنطقة إلى القوات التركية.

ونقل المرصد عن مصادر وصفها بـ”الموثوقة”، أن تركيا تنوي نقل غالبية المقاتلين المنضوين تحت لواء الفصائل الموالية لها في عفرين إلى ليبيا ليقاتلوا إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني.

وأضاف المرصد أن المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى أن تركيا تعتزم نقل أغلبية هؤلاء المقاتلين إلى ليبيا ونشر القوات التركية وتسلمها زمام الأمور بالكامل في عفرين، بسبب ما بدر من سلوك وفساد هؤلاء المقاتلين.

وأكد المرصد أن لديه “معلومات موثوقة” بأن “أحد ضباط المخابرات على حاجز “زيارة حنان” في منطقة عفرين، أبلغ مجموعة من المواطنين الأكراد أنه سيتم نقل هؤلاء المقاتلين قريبا بسبب ممارساتهم الفاسدة وتأليبهم المواطنين في عفرين على القوات التركية بسبب تلك الممارسات”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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