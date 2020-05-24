أردوغان بمناسبة عيد الفطر: القدس خط أحمر

أدعى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في رسالة وجهها لمسلمي الولايات المتحدة بمناسبة عيد الفطر، أن القدس خط أحمر للعالم الإسلامي كله.

وقال أردوغان، في رسالة مصورة لتهنئة مسلمي الولايات المتحدة بعيد الفطر، اليوم الأحد نقلتها وكالة الأناضول التركية: أسأل الله أن تكون هذه الأيام المباركة مبشرة لمرحلة تسودها الطمأنينة والسلام والأمن لمسلمي أمريكا والعالم الإسلامي والإنسانية جمعاء”.

وتابع أردوغان: “أود التأكيد مرة أخرى أن القدس خط أحمر بالنسبة لمسلمي العالم… إننا لن نقبل بمنح الأراضي الفلسطينية لأحد”.

وأضاف: “للأسف استمر تدفق الدم والدموع في أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي دون انقطاع خلال شهر رمضان المبارك أيضا”.

وشدد على أن جائحة فيروس كورونا “أظهرت عدم تمتع أي منطقة أو دولة في العالم بامتيازات أو تسلسل هرمي”