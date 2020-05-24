القبض على داعشي سوري نقلته المخابرات التركية إلى طرابلس

أفادت الصفحة الرسمية للناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، مساء الأحد، بأن وحدات القوات المسلحة، ألقت القبض على أحد اخطر عناصر تنظيم “داعش” في سوريا، الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى أبوبكر الرويضاني.

وأوضح البيان، أن الىويضاني قد انتقل الى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام.

وأشار البيان، إلى أنه تم القبض عليه وهو يقاتل مع مجموعة تابعة للوفاق يقودها ضباط أتراك، مضيفا أن ذلك بعتبر دليلا على العلاقة بين الرئيس التركي أردوغان، وتنظيم داعش التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة.