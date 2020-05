قبائل العربان: لن نتراجع عن الدفاع عن وطننا ضد التدخل التركي

أكد المجلس الاجتماعي لقبائل العربان، اليوم الأحد، أن منطقة

العربان هى إحدى القلاع الصامدة مع الجيش ولم ولن تتراجع عن موقفها أو تتخاذل أو تنحني،

مشددة أن شبابها خلق ليموت فى سبيل التصدي والدفاع عنها وعن وطنه.

وأضاف المجلس فى بيان له، أن موقفة ضد المليشيات ثابت ضد

الدواعش والمرتزقة والإخوان والمقاتلة ودواعش المال العام وضد التدخل التركي، مشيرا

إلى أن هذه ثوابت وطنيه توارثناها من الاباء والأجداد ولن نتوقف عن محاربتهم والتصدي

لهم.

وطمأن المجلس، كافة أبناء الشعب الليبي وكل الأحرار والشرفاء

وقوات الجيش، قائلا، إننا معهم قلبا وقالبا إلى هذه الساعة وأبنائنا ملتحمون معهم وجاهزون

وعلى أتم الاستعدادات للمواجهة والتصدي إلى أي هجوم متوقع من العدو” قوات الوفاق”

والمرتزقة السوريين” ، ونعلمكم أننا لم

ولن نتراجع عن موقفنا ولن نخضع ولن نلين في

معركتنا الحاسمة فهذه معركة العز والكرامة مع قوات الجيش، بحسب نص البيان.

