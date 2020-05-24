المسماري يعلن القبض على «داعشي سوري» يقاتل مع قوات الوفاق

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، أن وحدات تابعة في محاور طرابلس ألقت القبض على «الداعشي السوري» محمد الرويضاني المكنى أبوبكر الرويضاني، خلال قتاله مع قوات حكومة الوفاق.

وأضاف المسماري، في بيان اليوم، أن الرويضاني يعد أحد أخطر عناصر «داعش» في سورية وانتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام، وفق قوله.

ونشر المسماري صورتين للرويضاني قبل وبعد القبض عليه.

فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من مصدر مستقل من صحة هذه المعلومة..

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