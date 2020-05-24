مؤكدا استمرار الجيش في إعادة الأمن والاستقرار.. القائد العام يهنئ الليبيين بعيد الفطر

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هنأ القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر الشعب الليبي العظيم كافةً والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال بيان نشره مكتب إعلام القيادة العامة اليوم الأحد، “تقدم القائد العام بهذه المناسبة المباركة بجزيل الشكر والثناء لكل أبناء الشعب الليبي المجاهد لوقفتهم الجادة ودعمهم المُستمرّ لحرب قواتهم المسلحة ضد الغزاة والمتآمرين على الوطن”.

وأكد القائد العام على استمرار جهاد أبناء القوات المُسلحة المُرابطين لنصرة الوطن وإعادة الأمن والاستقرار لكل ربوعه.