الجيش الليبي يقبض على الداعشي السوري”الرويضاني”

ألقت القوات المسلحة الليبية القبض الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى أبوبكر الرويضاني وهو يقاتل مع مليشيات السراج .

وقال اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي،فى إيجاز صحفي، إن وحدات القوات المسلحة العربية الليبية في محاور طرابلس تلقي القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى ابوبكر الرويضاني أحد اخطر عناصر داعش في سوريا وانتقل الى ليبيا برعاية المخابرات التركية كامير لفيلق الشام .

وتابع، قبض عليه وهو يقاتل مع مليشيات السراج التي يقودها ضباط أتراك، وهذا دليلا آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة.