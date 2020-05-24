الحكومة الليبية تهنئ الليبيين بعيد الفطر

بنغازي-العنوان هنأت الحكومة الليبية الليبيين بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن جرحى وشهداء الجيش الليبي الأبطال، صنعوا لليبيا عيدها الحقيقي. وقالت الحكومة الليبية في بيان لها السبت “يطيب لنا أن تتقدم بخالص التهاني لأبناء الشعب الليبي الكريم بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على ليبيا والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات”. وأضاف البيان “يأتي العيد …
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صحيفة العنوان الليبية
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