كورونا ينغّص على الليبيين فرحتهم بعيد الفطر

طرابلس-العنوان يحتفل الليبيون بحلول أول أيام عيد الفطر، اليوم الأحد، دون أداء صلاة العيد في مساجد البلاد بسبب التدابير ضد انتشار فيروس كورونا المستجد. وعيد الفطر الذي يعتبر من أهم الأعياد الإسلامية يتم الاحتفال به في ليبيا والدول الإسلامية سنوياً بأداء الصلاة العيد وبتبادل الزيارات العائلية وشراء الهدايا والملابس والحلويات. وكانت قد أعلنت الهيأة العامة …
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صحيفة العنوان الليبية
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